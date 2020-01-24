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  4. Стрелки «Часов Судного дня» переведены на 20 секунд вперед

Стрелки «Часов Судного дня» переведены на 20 секунд вперед

, 0:59 | Светлана Александрова Видео 89

По мнению ученых, человечество оказалось ближе к апокалипсису, чем когда-либо. Символические часы показывают 23:58:20.

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Фото, видео: Facebook @BulletinOfTheAtomicScientists; Reuters / Kristin Neubauer

Стрелки «Часов Судного дня», которые символически показывают время, оставшееся до глобальной ядерной катастрофы, передвинуты на 20 секунд вперед и показывают теперь 23 часа 58 минут и 20 секунд. Таким образом человечество оказалось ближе к апокалипсису, чем когда-либо, до него остается всего 100 секунд. Об этом сообщается на сайте американского журнала «Бюллетень ученых-атомщиков», который информирует об угрозах, вызванных ядерным и другими видами оружия, новыми технологиями и изменением климата.

Сдвиг стрелок ученые объясняют ростом ядерной угрозы, информационными войнами и изменениями климата, приводящие к обширным лесным пожарам и стремительному таянию ледников.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, «Часы Судного дня» — проект журнала, основанного в 1945 году учеными Чикагского университета, которые помогли создавать первое атомное оружие. Решение переместить или оставить на месте стрелку символических часов каждый год принимается Советом по науке и безопасности журнала по согласованию с Советом, в который входят 13 нобелевских лауреатов. В 2018 году после ядерных испытаний в КНДР часы были установлены на 23:58 — так близко к катастрофе человечество подходило до этого только в 1953 году, когда СССР и США испытали свои термоядерные бомбы с интервалом в девять месяцев. В 2019 году положение стрелок не менялось.

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