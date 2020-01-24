ФСБ рассекретила секретные документы о зверствах в Освенциме

На форуме в Израиле прозвучали слова: «Антисемитизм всегда заканчивается Освенцимом». Одним из важнейших доказательств тех ужасов, которые творились за его воротами, стали документы, рассекреченные спустя десятилетия. Протоколы надзирателей, допросы заключенных.

Свидетельства живых участников войны, как и архивные документы — неопровержимые доказательства исторических событий. Защита правды о войне, которую сейчас пытаются переписать, перевернуть и даже оболгать. И таких «правдивых свидетельств» в преддверии 75-летия великой Победы из архивов будет появляться все больше и больше.

Георгий Гривенный — о подлинных фактах самого трагического эпизода Второй мировой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД Израиля поблагодарил Путина за освобождение Освенцима Красной Армией.