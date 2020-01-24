ВМФ России отмечает 300-летие Морского устава

Военно-морской флот отмечает в этом году 300-летие российского Морского устава. Над главным сводом правил для всех флотоводцев лично работал Петр I. Многие положения императорского Устава строго соблюдаются и сегодня.

Полный текст петровского документа найти можно разве что в Центральной военно-морской библиотеке. Вот он — единственный в России рукописный экземпляр морского устава 1720 года. Петр I работал над ним лично, по 14 часов в день.

При царе нарушение распорядка дня оборачивалось пытками и даже расстрелом. Сейчас все гуманнее — выговор и штраф. Поэтому интервью моряки дают исключительно в обеденное время. Шутить, кстати, тоже не по уставу.

О незыблемых традициях флота в видеосюжете Ивана Уварова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о профессиональном празднике работников и военнослужащих инженерных войск России, который также берет свое начало со времен Петра I.