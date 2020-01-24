  1. Пятый канал
  4. ВМФ России отмечает 300-летие Морского устава

ВМФ России отмечает 300-летие Морского устава

, 7:16 Эфирная новость 28

Над главным сводом правил для всех флотоводцев лично работал Петр Великий.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Павел Львов; 5-tv.ru

Военно-морской флот отмечает в этом году 300-летие российского Морского устава. Над главным сводом правил для всех флотоводцев лично работал Петр I. Многие положения императорского Устава строго соблюдаются и сегодня.

Полный текст петровского документа найти можно разве что в Центральной военно-морской библиотеке. Вот он — единственный в России рукописный экземпляр морского устава 1720 года. Петр I работал над ним лично, по 14 часов в день.

При царе нарушение распорядка дня оборачивалось пытками и даже расстрелом. Сейчас все гуманнее — выговор и штраф. Поэтому интервью моряки дают исключительно в обеденное время. Шутить, кстати, тоже не по уставу.

О незыблемых традициях флота в видеосюжете Ивана Уварова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о профессиональном празднике работников и военнослужащих инженерных войск России, который также берет свое начало со времен Петра I.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.95
0.12 68.69
0.17
Гороскоп на 24 января: близость Новолуния толкает к расстановке приоритетов

Последние новости

8:10
Отца с четырьмя детьми обнаружили в заброшенном доме в Чите
8:01
«А то!»: Анита Цой призналась в шалостях перед зеркалом
7:57
Летевший в Ереван самолет вернулся в аэропорт Екатеринбурга
7:52
Строительные компании Петербурга подозревают в картельном сговоре
7:43
«Программа для взрослых»: Анна Седокова показала искусственные соски
7:34
Жители Алеппо отказываются покидать город, несмотря на обстрелы боевиков

Сейчас читают

Британская Кардашьян заворожила фанатов фото в бикини в лучах заката
Гороскоп на 24 января: близость Новолуния толкает к расстановке приоритетов
Сын Никаса Сафронова бросил вызов Волочковой и показал свой «шпагат» — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]