Ольга Шелест отметила день рождения кардинальной сменой имиджа. По случаю своего 43-летия популярная телеведущая выложила на своей странице в Inctagram снимок, на котором она запечатлена с синими губами и черными волосами, собранными на макушке в пучок.

«Клиент скорее жив, чем мертв! Благодарю всех, кто взорвал мои мессенджеры, почту, телефон и соцсети поздравлениями! Как здорово, что вы у меня есть!» — написала Шелест.

Instagram @olgashelest

Удивленные поклонники, привыкшие видеть телезвезду блондинкой с короткой стрижкой, не устают восхищаться ее жизнелюбию и неиссякаемой позитивной энергией.

«С Днем Рождения, веселушка наша Шелест!»

«Не верю! 23! Поздравляю!»

«Ольга, ну вечно вы все путаете! Какие 43?! 34!»

«Я тоже хочу выглядеть так в 43!»

«Продолжайте зажигать этот мир!» — пишут фанаты.

Ольга Шелест явно не боится экспериментировать с образами, ее страница пестрит артистичными снимками то с розовыми волосами, то с необычными прическами. И обе ее дочери, похоже, пошли в маму. Недавно шестилетняя Муза и четырехлетняя Айрис захотели стрижку «как у папы». Процесс преображения младшей из девочек при помощи ножниц и машинки для стрижки и результат своих трудов Ольга запечатлела на видео и выложила в сеть.

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