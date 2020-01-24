Летевший в Ереван самолет вернулся в аэропорт Екатеринбурга

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший рейсом «Екатеринбург — Ереван», вынужден был вернуться в аэропорт вылета. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, причиной возвращения стало срабатывание датчика неисправности шасси.

«По предварительным данным, в 07.35 (05.35 по московскому времени) из аэропорта Кольцово произвело взлет воздушное судно Airbus А-320, выполняющее рейс по маршруту Екатеринбург — Ереван. В ходе набора высоты сработал датчик неисправности шасси, в этой связи командиром воздушного судна принято решение о возвращении борта в аэропорт вылета», — говорится в сообщении.

В Управлении отметили, что на борту самолета находились 65 пассажиров, в том числе двое детей и шесть членов экипажа. Известно, что воздушное судно благополучно приземлилось в 08.24 (06.24 по московскому времени).

По данному факту начата проверка.

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