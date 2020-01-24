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Главархив Москвы опубликовал архивные фотографии блокадного Ленинграда

, 10:49 | Василий Заика Фото 27

В сеть выложены уникальные работы военного фотокорреспондента газеты «Правда» Сергея Струнникова, сделанные зимой 1942–1943 годов в осажденном фашистами городе.

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Фото, видео: ТАСС / Васютинский Борис; www.mos.ru

Главархив Москвы опубликовал в сети архивные фотографии блокадного Ленинграда, сообщает официальный сайт мэра российской столицы. Пользователи могут ознакомиться с уникальными работами военного фотокорреспондента газеты «Правда» Сергея Струнникова, сделанными зимой 1942–1943 годов в осажденном фашистами городе.

В публикации, которая посвящена 76-летию полного освобождения Ленинграда от блокады в 1944 году, размещены фото с десятками видов города-героя, где запечатлена повседневная жизнь его защитников — расчистка улиц от снега и льда, тренировки по противопожарной и противовоздушной обороне, несение патрульной, вахтенной службы и другие.

Фотокорр не обошел вниманием и ряд ленинградских предприятий, выпускавших военную продукцию, а также хлебозавод № 61, учебные и лечебные учреждения, в том числе детскую больницу имени Раухфуса, где выхаживали детей с дистрофией.

Помимо прочего, в публикации архива собрано большое количество фотопортретов моряков Балтийского флота, бойцов и командиров подразделений Ленинградского фронта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Таня Савичева, дневник которой стал символом блокадного Ленинграда, родилась 90 лет назад.

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