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  4. Ветеранам от имени президента РФ вручили юбилейные медали к 75-летию победы в ВОВ

Ветеранам от имени президента РФ вручили юбилейные медали к 75-летию победы в ВОВ

, 10:00 Эфирная новость 46

Награды вручил полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Юбилейные медали от имени президента Российской Федерации вручили ветеранам в Петербурге. Награды, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне защитники родины получили от полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана.

Обращаясь к ветеранам, он отметил, что героизм и самоотверженность блокадников не имеют аналогов в мировой истории.

«Раньше было 25-30 лет, там в военкомат принесут награду и все. А сейчас на таком уровне это просто гордость вызывает, что помнят о нас», — сказал Апполинарий Селецкий, ветеран Великой Отечественной войны.

Юбилейная медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» учреждена указом президента. Награды удостоены все ветераны Великой Отечественной войны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Беглов вручил юбилейные медали проживающим в Израиле блокадникам.

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