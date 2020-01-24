Ветеранам от имени президента РФ вручили юбилейные медали к 75-летию победы в ВОВ

Юбилейные медали от имени президента Российской Федерации вручили ветеранам в Петербурге. Награды, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне защитники родины получили от полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана.

Обращаясь к ветеранам, он отметил, что героизм и самоотверженность блокадников не имеют аналогов в мировой истории.

«Раньше было 25-30 лет, там в военкомат принесут награду и все. А сейчас на таком уровне это просто гордость вызывает, что помнят о нас», — сказал Апполинарий Селецкий, ветеран Великой Отечественной войны.

Юбилейная медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» учреждена указом президента. Награды удостоены все ветераны Великой Отечественной войны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Беглов вручил юбилейные медали проживающим в Израиле блокадникам.