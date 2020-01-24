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  4. Жителя Ленобласти заподозрили в изнасиловании четырехлетнего сына сожительницы

Жителя Ленобласти заподозрили в изнасиловании четырехлетнего сына сожительницы

, 11:33 | Игорь Рязов 56

В отношении 30-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело.

Фото: www.globallookpress.com / Florian Kopp

Жителя города Подпорожье Ленинградской области задержали по подозрению в изнасиловании четырехлетнего мальчика. Как стало известно 5-tv.ru, в полицию обратилась мама ребенка, жившая с мужчиной в одной квартире.

В полицию 28-летняя мама мальчика обратилась днем 23 января. Она сообщила, что в период с 5 по 6 сентября 2019 года ее 30-летний сожитель совершил действия сексуального характера в отношении ее четырехлетнего сына.

Примерно через час после обращения полицейские задержали подозреваемого по месту работы. В отношении его возбудили уголовное дело за мужеложство с лицом, не достигшим 14-летнего возраста (пункт «б» части четвертой статьи 132 УК РФ).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ленобласти дважды изнасиловали и ограбили женщину-инвалида.

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