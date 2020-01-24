Умер исполнительный директор ВОЗ Питер Салама

Скончался исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Питер Салама. Об этом сообщил генеральный директор организации, пишет ТАСС.

Перед тем, как присоединиться к ВОЗ в июле 2016 года, Салама работал региональным директором ЮНИСЕФ для Ближнего Востока и Северной Африки. До получения этой должности в рамках ЮНИСЕФ доктор боролся с вирусом Эбола, ВИЧ и СПИД.

Также Питер Салама руководил научными исследованиями. В его активе множество публикаций, касающихся защиты здоровья матерей и младенцев, особенностей вакцинации, питания, помощи в чрезвычайных ситуациях и другого.

Салама получил степень в области медицины и общественного здравоохранения в Мельбурнском и Гарвардском университетах. Он был гражданином Австралии. У доктора остались жена и трое детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВОЗ не стал объявлять режим Чрезвычайной ситуации из-за вспышки коронавируса в Китае.