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Умер исполнительный директор ВОЗ Питер Салама

, 13:02 | Нюра Незванова Срочная новость 107

О его смерти сообщил генеральный директор организации, пишет ТАСС.

Фото: www.globallookpress.com / Matthias Balk

Скончался исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Питер Салама. Об этом сообщил генеральный директор организации, пишет ТАСС.

Перед тем, как присоединиться к ВОЗ в июле 2016 года, Салама работал региональным директором ЮНИСЕФ для Ближнего Востока и Северной Африки. До получения этой должности в рамках ЮНИСЕФ доктор боролся с вирусом Эбола, ВИЧ и СПИД.

Также Питер Салама руководил научными исследованиями. В его активе множество публикаций, касающихся защиты здоровья матерей и младенцев, особенностей вакцинации, питания, помощи в чрезвычайных ситуациях и другого.

Салама получил степень в области медицины и общественного здравоохранения в Мельбурнском и Гарвардском университетах. Он был гражданином Австралии. У доктора остались жена и трое детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВОЗ не стал объявлять режим Чрезвычайной ситуации из-за вспышки коронавируса в Китае.

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