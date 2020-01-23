  1. Пятый канал
  4. Путин не сдержал эмоций на открытии памятника подвигу блокадников в Израиле

Путин не сдержал эмоций на открытии памятника подвигу блокадников в Израиле

, 16:03 | Сергей Зеленский Видео 239

Российский лидер заявил, что священная память о мученичестве и мужестве миллионов людей передается из поколения в поколение.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Никольский Алексей; 5-tv.ru

Молодым поколениям России и Израиля важно привить чувство благодарности к тем, кто ценой жизни доказал ценность мира, а также сохранить в их памяти уроки Второй мировой войны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии открытия в Израиле памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда «Свеча памяти».

Глава российского государства сказал, что «в истории немало примеров невиданной стойкости, жертвенных подвигов, масштабных человеческих трагедий, но блокаду Ленинграда и холокост ни с чем сравнить нельзя».

Он добавил, что священная память о мученичестве и мужестве миллионов людей передается из поколения в поколение, как и «справедливый гнев о содеянном нацистами».

«Для меня это не пустой звук. Мой отец защищал свой родной город на фронте, а мама была в блокадном городе с ребенком, который умер в 1942 году и похоронен на Пискаревском кладбище среди сотен тысяч других горожан», — поделился глава государства.

Российский лидер также упомянул о факте, который его потряс несколько дней назад: в дни блокады, несмотря на голод, ленинградцы сдали 144 тонны крови для фронтовиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Петербурге отпраздновали День прорыва блокады Ленинграда.

Читайте также

Власти Петербурга и Брянска помогут обратившейся к Путину женщине

Владимир Путин пообещал продолжить господдержку поисковиков
Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
61.95
0.12 68.69
0.17
ТОП-3 знаков зодиака мужчин, которые не хотят жениться

Последние новости

16:52
Волочкова зажгла под песню Лободы в полупрозрачном боди
16:42
Видео: Белла и Джиджи Хадид в откровенных нарядах без лифов покрасовались на подиуме
16:36
Эпидемия смертельно опасного коронавируса вышла за пределы Китая
16:33
Рэпера T-Killah в сердце укусил ядовитый муравей на Бали
16:14
Муж Полины Гагариной сделал невероятно романтичные фото своей любимой
16:09
В Крыму ответили на планы Рефата Чубарова устроить марш на полуостров

Сейчас читают

ТОП-3 знаков зодиака мужчин, которые не хотят жениться
Сын Никаса Сафронова бросил вызов Волочковой и показал свой «шпагат» — фото
Татьяна Третьяк рассказала о состоянии здоровья мужа

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]