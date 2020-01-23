Путин не сдержал эмоций на открытии памятника подвигу блокадников в Израиле

Молодым поколениям России и Израиля важно привить чувство благодарности к тем, кто ценой жизни доказал ценность мира, а также сохранить в их памяти уроки Второй мировой войны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии открытия в Израиле памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда «Свеча памяти».

Глава российского государства сказал, что «в истории немало примеров невиданной стойкости, жертвенных подвигов, масштабных человеческих трагедий, но блокаду Ленинграда и холокост ни с чем сравнить нельзя».

Он добавил, что священная память о мученичестве и мужестве миллионов людей передается из поколения в поколение, как и «справедливый гнев о содеянном нацистами».

«Для меня это не пустой звук. Мой отец защищал свой родной город на фронте, а мама была в блокадном городе с ребенком, который умер в 1942 году и похоронен на Пискаревском кладбище среди сотен тысяч других горожан», — поделился глава государства.

Российский лидер также упомянул о факте, который его потряс несколько дней назад: в дни блокады, несмотря на голод, ленинградцы сдали 144 тонны крови для фронтовиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Петербурге отпраздновали День прорыва блокады Ленинграда.