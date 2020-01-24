Память финансистов, трудившихся в блокадном Ленинграде, увековечили в Петербурге

В Петербурге увековечили память финансистов — обычных советских служащих, которые ушли на фронт сражаться с фашистами или остались работать в осажденном Ленинграде, несмотря на физическое истощение и обстрелы.

Церемония прошла на Пискаревском кладбище и началась с традиционного возложения венков к монументу Матери-Родины. А затем была открыта мемориальная плита.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин и Нетаньяху открыли в Иерусалиме памятник подвигу ленинградцев в годы блокады.

Памятник воздвигнут в центре Иерусалима в парке Сакер в непосредственной близости от зданий МИД Израиля, Верховного суда и Кнессета. На стеле отображены два символа: петербургский — Медный всадник и силуэт Петропавловской крепости под прицелом фашистских орудий, и израильский — обвитая колючей проволокой звезда Давида с менорой в центре, которая символизирует концлагеря.