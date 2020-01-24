  1. Пятый канал
  4. Память финансистов, трудившихся в блокадном Ленинграде, увековечили в Петербурге

Память финансистов, трудившихся в блокадном Ленинграде, увековечили в Петербурге

, 13:51 Эфирная новость 32

Церемония открытия мемориальной плиты прошла на Пискаревском кладбище. Она началась с традиционного возложения венков к монументу Матери-Родины.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: 5-tv.ru

В Петербурге увековечили память финансистов — обычных советских служащих, которые ушли на фронт сражаться с фашистами или остались работать в осажденном Ленинграде, несмотря на физическое истощение и обстрелы.

Церемония прошла на Пискаревском кладбище и началась с традиционного возложения венков к монументу Матери-Родины. А затем была открыта мемориальная плита.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин и Нетаньяху открыли в Иерусалиме памятник подвигу ленинградцев в годы блокады.

Памятник воздвигнут в центре Иерусалима в парке Сакер в непосредственной близости от зданий МИД Израиля, Верховного суда и Кнессета. На стеле отображены два символа: петербургский — Медный всадник и силуэт Петропавловской крепости под прицелом фашистских орудий, и израильский — обвитая колючей проволокой звезда Давида с менорой в центре, которая символизирует концлагеря.

Читайте также

Главархив Москвы опубликовал архивные фотографии блокадного Ленинграда

Таня Савичева, дневник которой стал символом блокадного Ленинграда, родилась 90 лет назад
+3° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.95
0.12 68.69
0.17
ТОП самых успешных и богатых знаков зодиака из списка Forbes

Последние новости

14:12
«У нас все было попроще»: Конфликтолог прокомментировал задержание банкиров Деда Хасана и рассказал о жизни в лихие 90-е
14:00
Земфира опубликовала график выступлений на фестивалях в России
13:51
Память финансистов, трудившихся в блокадном Ленинграде, увековечили в Петербурге
13:44
Росздравнадзор провел «контрольную закупку» по прерыванию беременности
13:31
Под Петербургом в январе появились грибы
13:27
Ученые нашли способ предотвращения смертельной стадии рака

Сейчас читают

Гороскоп на 24 января: близость Новолуния толкает к расстановке приоритетов
Федосеев день: что ни в коем случае нельзя делать 24 января
Сын Никаса Сафронова бросил вызов Волочковой и показал свой «шпагат» — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]