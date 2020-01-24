Тиль Швайгер обвинил США в желании помешать дружбе Германии и России

Немецкий актер и режиссер Тиль Швайгер обвинил США в желании не допустить сближения Германии и России. Заявление артист сделал в эфире одного из телешоу на немецком телеканале ZDF.

«Неважно, демократ или республиканец — американцы всегда руководствовались одной максимой: мы должны предотвратить сближение Германии и Российской Федерации», — сказал Швайгер на телешоу, где представлял свой новый фильм.

Зрители в студии отреагировали на слова актера бурными аплодисментами, отмечает ФАН. После этого Швайгер высказался о президенте США Дональде Трампе. По его мнению, из хорошего в американском лидере есть только искренность. Своим принципом «Америка превыше всего» он выдал позицию всего истеблишмента США.

«Нужно отдать ему (Трампу — Прим. ред) должное, в этом случае он говорит правду. Ведь до него никто в этом не признавался. Это единственное хорошее, что я могу о нем сказать», — отметил немецкий актер, затем обвинив президента США в «распространении фейков».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тиль Швайгер пошутил в Instagram над главой Минобороны Германии. Тогда он тоже упомянул Россию.