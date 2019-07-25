Тиль Швайгер пошутил в Instagram над главой Минобороны ФРГ

Немецкий актер и режиссер Тиль Швайгер в своем аккаунте в Instagram выложил коллаж, на котором новый глава оборонного ведомства страны Аннегрет Крамп-Карренбауэр изображена в образе уборщицы рядом с американским и российским коллегами — Марком Эспером и Сергеем Шойгу.
СМИ в ответ на пост заявили о неполиткорректности публикации 55-летнего Тиля Швайгера. Пытаясь оправдаться, актер заявил, что коллаж не его рук дело.
«Я сам не создавал коллаж, он „гуляет“ в Instagram, там я его заметил и мне он показался забавным. Он говорит сам за себя», — прокомментировал ситуацию Тиль Швайгер изданию Bild.
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