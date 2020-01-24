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  4. Почему Перминова не решилась на бикини-баттл с Глюкозой

Почему Перминова не решилась на бикини-баттл с Глюкозой

, 17:26 | Валентин Черников 76

Модель похвалила стройную фигуру певицы и заявила, что не рискнула бы встать с ней рядом в купальнике.

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Фото, видео: Instagram @lenaperminova, @glukozamusic

Российская модель Елена Перминова заявила, что не решилась бы конкурировать в стройности фигуры с Натальей Чистяковой-Ионовой, известной как певица Глюкоза. Слова светской львицы приводит портал Teleprogramma.pro.

Мать троих детей периодически выкладывает в микроблоге фото в обтягивающих платьях и купальниках. Тем не менее возлюбленной бизнесмена Александра Чистякова она отдает «пальму первенства». Модель публично отказалась от бикини-баттла с артисткой.

«Наташ, я бы побоялась стоять с тобой рядом в купальнике», — призналась Перминова, обращаясь к Глюкозе.

Instagram @glukozamusic

Пользователи Instagram знают, о чем говорит Елена. В адрес Чистяковой-Ионовой ежедневно приходят сотни восторженных комментариев.

Ранее 5-tv.ru писал, что Перминова заинтриговала фанатов новым семейным фото.

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