Почему Перминова не решилась на бикини-баттл с Глюкозой

Российская модель Елена Перминова заявила, что не решилась бы конкурировать в стройности фигуры с Натальей Чистяковой-Ионовой, известной как певица Глюкоза. Слова светской львицы приводит портал Teleprogramma.pro.

Мать троих детей периодически выкладывает в микроблоге фото в обтягивающих платьях и купальниках. Тем не менее возлюбленной бизнесмена Александра Чистякова она отдает «пальму первенства». Модель публично отказалась от бикини-баттла с артисткой.

«Наташ, я бы побоялась стоять с тобой рядом в купальнике», — призналась Перминова, обращаясь к Глюкозе.

Instagram @glukozamusic

Пользователи Instagram знают, о чем говорит Елена. В адрес Чистяковой-Ионовой ежедневно приходят сотни восторженных комментариев.

Ранее 5-tv.ru писал, что Перминова заинтриговала фанатов новым семейным фото.