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«Семья — мечта!» — Перминова заинтриговала подписчиков новым семейным фото

, 23:59 | Мия Субботина Фото 178

Модель попросила найти десять отличий на семейных кадрах, сделанных с разницей в три года.

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Фото, видео: Instagram @lenaperminova

Модель и светская львица Елена Перминова опубликовала трогательные семейные снимки в своем Instagram-аккаунте. Звезда продемонстрировала фотографии, сделанные с разницей в три года. Она попросила фанатов найти десять отличий на семейных кадрах.

На свежем фото позирует вся семья знаменитости, включая возлюбленного — предпринимателя Александра Лебедева — и троих детей: сыновей Никиту и Егора, а также дочь Арину. На втором снимке семья позирует в том же составе, за исключением старшего наследника пары Никиты.

«Моя семья! Три года разницы. Найди десять отличий», — подписала пост модель.

Instagram @lenaperminova

Поклонники российской модели с удовольствием стали рассматривать милые семейные кадры и искать те самые отличия. Многие подписчики отметили преображение Лебедева, а также подросших детей пары.

«Классные»;

«Муж помолодел, дети подросли»;

«Семья — мечта!»;

«Выглядите потрясающе все и три года назад, и сейчас»;

«Я нашел два! Муж стройнее и одного ребенка не хватает, но почему-то самого старшего»;

«Стали еще красивее!!! Вот и вся разница!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Перминова намекнула, что Лебедев сделал ей предложение руки и сердца. Пара живет вместе уже долгое время. У них родились трое детей, но отношения они до сих пор не узаконили.

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