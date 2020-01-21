Модель и светская львица Елена Перминова опубликовала трогательные семейные снимки в своем Instagram-аккаунте. Звезда продемонстрировала фотографии, сделанные с разницей в три года. Она попросила фанатов найти десять отличий на семейных кадрах.
На свежем фото позирует вся семья знаменитости, включая возлюбленного — предпринимателя Александра Лебедева — и троих детей: сыновей Никиту и Егора, а также дочь Арину. На втором снимке семья позирует в том же составе, за исключением старшего наследника пары Никиты.
«Моя семья! Три года разницы. Найди десять отличий», — подписала пост модель.
Поклонники российской модели с удовольствием стали рассматривать милые семейные кадры и искать те самые отличия. Многие подписчики отметили преображение Лебедева, а также подросших детей пары.
«Классные»;
«Муж помолодел, дети подросли»;
«Семья — мечта!»;
«Выглядите потрясающе все и три года назад, и сейчас»;
«Я нашел два! Муж стройнее и одного ребенка не хватает, но почему-то самого старшего»;
«Стали еще красивее!!! Вот и вся разница!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Перминова намекнула, что Лебедев сделал ей предложение руки и сердца. Пара живет вместе уже долгое время. У них родились трое детей, но отношения они до сих пор не узаконили.