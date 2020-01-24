Шаляпин отправился в путешествие с 40-летней миллионершей из Канады

Эпатажный российский певец Прохор Шаляпин завязал отношения с миллионершей из Канады по имени Татьяна, сообщает KP.RU со ссылкой на туристов, отдыхающих на одном корабле со знаменитостью. Сейчас пара отправилась на лайнере Royal Princess в круиз по Тихому океану.

По словам источника, новой спутнице Шаляпине чуть больше 40 лет. Известно, что она владеет сетью адвокатских компаний. Татьяна гражданка Канады: она переехала из России в Оттаву еще будучи ребенком.

За круиз паре пришлось отдать семь тысяч долларов, однако не исключено, что все расходы покрыла новая возлюбленная музыканта, пишет издание.

Накануне пара была замечена в самом дорогом отеле Лос-Анджелеса — Astoria Beverly Hills. По данным инсайдера, Прохор и Татьяна провели в нем восемь дней. Они предпочли номер люкс, заплатив за него 80 тысяч рублей в сутки, пишет газета.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Шаляпин показался в отеле с блондинкой.