  1. Пятый канал
  4. Шаляпин отправился в путешествие с 40-летней миллионершей из Канады

Шаляпин отправился в путешествие с 40-летней миллионершей из Канады

, 20:53 | Мия Субботина 146

Вместе с возлюбленной певец отправился на лайнере в круиз по Тихому океану.

Фото: www.spb.kp.ru

Эпатажный российский певец Прохор Шаляпин завязал отношения с миллионершей из Канады по имени Татьяна, сообщает KP.RU со ссылкой на туристов, отдыхающих на одном корабле со знаменитостью. Сейчас пара отправилась на лайнере Royal Princess в круиз по Тихому океану.

По словам источника, новой спутнице Шаляпине чуть больше 40 лет. Известно, что она владеет сетью адвокатских компаний. Татьяна гражданка Канады: она переехала из России в Оттаву еще будучи ребенком.

За круиз паре пришлось отдать семь тысяч долларов, однако не исключено, что все расходы покрыла новая возлюбленная музыканта, пишет издание.

Накануне пара была замечена в самом дорогом отеле Лос-Анджелеса — Astoria Beverly Hills. По данным инсайдера, Прохор и Татьяна провели в нем восемь дней. Они предпочли номер люкс, заплатив за него 80 тысяч рублей в сутки, пишет газета.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Шаляпин показался в отеле с блондинкой.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.80
-0.15 68.29
-0.40
ТОП-3 женщин по знакам зодиака, которые становятся лучшими мамами

Последние новости

21:45
Ростуризм рекомендует туроператорам приостановить продажу туров в Китай
21:29
Джонсон подписал соглашение о Brexit
21:17
Сосед сожженной петербурженки-блогера найден мертвым
21:06
Как правильно загадать желание в новолуние 25 января
20:53
Шаляпин отправился в путешествие с 40-летней миллионершей из Канады
20:46
Болгария объявила двух российских дипломатов персонами нон грата

Сейчас читают

ТОП-3 женщин по знакам зодиака, которые становятся лучшими мамами
Сын Никаса Сафронова бросил вызов Волочковой и показал свой «шпагат» — фото
Татьяна Третьяк рассказала о состоянии здоровья мужа

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]