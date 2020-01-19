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«Совсем еще школьница»: Шаляпин показался в отеле с блондинкой

, 13:48 | Ниса Мурзанаева Фото 1 869

После расставания с Виталиной Цымбалюк-Романовской певец отправился в США.

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Фото, видео: Instagram @shalyapin_official

Прохор Шаляпин проводит отпуск в Соединенных Штатах. Знаменитость заинтриговал подписчиков необычным фото с отдыха. Певец опубликовал снимок, на котором позирует в компании юной блондинки в одном из отелей Лос-Анджелеса. Подписчики исполнителя всерьез обеспокоились возрастом его спутницы — многим девушка показалась чересчур молодой.

«Слишком молодая для тебя Проша! Совсем еще девчонка, школьница!» — написал фолловер.

Певец проигнорировал подобные замечания. К тому же, выяснилось, что спутница Прохора Шаляпина — телеведущая Лика Осипова, которой уже 34 года, пишет Утро.ру. Знаменитости встретились по рабочему вопросу — сообщил музыкант.

«Встретились по рабочим делам с настоящей королевой Лос-Анджелеса, моим давним другом и продюсером грандиозных шоу в Америке — Ликой», — поделился звезда в микроблоге.

Instagram @shalyapin_official

Пользователи соцсети бурно отреагировали на публикацию Прохора Шаляпина. Кто-то из злопыхателей завистливо заявил, что отпуск артиста в США чересчур затянулся. А вот фанатов певца, наоборот, частые поездки кумира за границу всерьез обеспокоили.

«Что-то мне кажется, что Прохор хочет эмигрировать в Америку! Уж больно зачастил туда…», — высказался подписчик.

В конце прошлого года Прохор Шаляпин публично заявил о расставании с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Певец сказал, что не хочет больше портить ей жизнь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Прохор Шаляпин раскритиковал семейные отношения.

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