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Декольте до пупка: Квитко привлекла внимание к восходящей звезде Instagram

, 5:33 | Валентин Черников Фото 694

«Русская Кардашьян» показала поклонникам свою коллегу Луизу Ховански — модель из США с пышными формами.

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Фото, видео: Instagram @anastasiya_kvitko

Публикация Анастасии Квитко познакомила ее подписчиков с восходящей звездой Instagram. «Русская Кардашьян» разместила в сторис снимок своей коллеги — модели из США Луизы Ховански. Девушка начала вести микроблог и канал на Youtube меньше года назад. Сегодня на ее страницу подписаны полмиллиона человек.

Instagram @anastasiya_kvitko

Почему Луиза приобретает бешеную популярность, нетрудно догадаться по ее фотографиям. Как и Квитко, американка обладает пышными формами и может посоревноваться с русской красавицей как в размере бюста, так и в откровенности снимков.

Пока Луиза уступает Анастасии в количестве поклонников. Армия фанатов россиянки насчитывает 10,5 миллионов человек. Если хотя бы половина из них обратит внимание на Ховански, последнюю ждет успех.

Не обратить внимание на Луизу любителям пышных форм будет довольно сложно. На выбранном Анастасией фото модель из США стоит в сплошном купальнике с декольте до пупка.

Ранее 5-tv.ru писал, что глубокое декольте «русской Кардашьян» затмило ее платье.

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