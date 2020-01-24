Премия АПКиТ включила в лонг-лист сразу девять сериалов Пятого канала

Девять сериалов Пятого канала, вышедших на экраны в 2019 году, вошли в лонг-лист премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Это единственный в России профессиональный приз, который присуждается российским кино- и телепроектам за достижения в производстве фильмов разных форматов.

В номинации «Лучший телевизионный фильм (1-4 серии)» Пятый канал представил киноленту «Лютый 2».

Сразу пять сериалов: «Барс», «Есть нюансы», «Свои», «Стражи Отчизны» и «Условный мент» претендуют на награду в номинации «Лучший телевизионный сериал (5-24 серии)».

«Великолепная Пятерка», «Детективы» и «След» заявлены в номинации «Лучший телевизионный сериал (более 24 серий)».

Пятый уделяет большое внимание созданию детективной линейки. Все новинки, представленные в эфире канала, демонстрируют отличные результаты.

Весь июнь 2019 года, с понедельника по четверг, российские телезрительницы с удовольствием смотрели истории о работе «Великолепной Пятерки». Доля детектива в аудитории «Женщины 25-59» составила 10,7%. Не меньший интерес вызвал и повторный показ «Великолепной Пятерки» в июле. За два летних месяца с 3 июня по 29 июля детектив удерживал внимание аудитории «Все 25-59» с долей 7,8%, обеспечивая Пятому каналу четвертое место по телесмотрению. Показатели в аудитории «Все 18+» составили 8,8%, а это «бронза» среди всех федеральных каналов.

Особый отклик у телезрителей получил сериал «Условный мент», который два месяца оставался фаворитом эфира. Доля по России в аудитории «Все 25–59» в ноябре составила 9%. Это третье место. В сегменте «Женщины 25–59» доля составила 11,1%.

Самая ожидаемая премьера 2019 года — роскошный детектив «Барс», русская адаптация популярного зарубежного сериала «Касл» — также не оставил никого равнодушным к судьбе успешного писателя Александра Барса и симпатичной и умной майора полиции Марии Королевой.

В 2020 году телезрителей Пятого канала также ждут интересные сериальные новинки: премьерные серии легендарного сериала «След», новые сезоны уже полюбившихся детективов «Свои» и «Великолепная Пятерка», премьеры сериалов «Крепкие орешки» и «Мушкетеры».

3 февраля 2020 года на Пятом канале стартует премьера второго сезона популярного сериала «Великолепная Пятерка».

В жюри АПКиТ входят киноэксперты, продюсеры, а также представители индустрии, чья работа внесла значительный вклад в отечественный кинематограф и его развитие. Награда вручается с 2013 года. В этом году проекты рассматриваются в 22 номинациях. Лауреаты будут объявлены в марте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что два проекта Пятого канала вошли в шорт-лист престижной премии BEMA.