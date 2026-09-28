Каскадеры, фокусники и муралы: как прошел Кинокорнер в Петербурге

Кинокорнер во дворе Института кино и телевидения прошел в Петербурге

До мирового концертного тура, как и до большого кино, есть один обязательный этап — сначала нужно где-то впервые выйти на сцену. В Петербурге студенты творческих вузов решили с этим шагом не тянуть и устроили Кинокорнер — с танцами, актерскими номерами, трюками и встречами с профессионалами. Что из этого получилось — увидел корреспондент «Известий» Николай Никулин.

Студенты Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения вместе с единомышленниками из других творческих вузов выступают с танцевальными и актерскими номерами. Некоторых из них уже можно было увидеть летом на Дворцовой площади во время грандиозного праздника выпускников «Алые паруса». Теперь — в рамках Кинокорнера во внутреннем дворике института.

«Как вы видите, большое количество детей, молодежи, их родителей. Приурочили мы этот праздник к празднику первокурсника. Первокурсники могут увидеть еще раз, более подробно познакомиться с нашим вузом», — сказал ректор СПбГИКиТ Виктор Татарский.

На сцене — фокусник Владимир Зеленцов, театральный баттл, а в отдельном корпусе — трековой цех, где работала каскадерская команда «Львы Якова».

Понятно, что кино бывает разным. Но зрительское кино не обходится без красивых каскадерских трюков. Например, в золотом арсенале есть «огненный кулак». Кстати, классное название фильма. Интересно, есть такой?

Кино — главная творческая объединяющая сила. Продюсер Полина Ратова представила мультфильм «Макошь» — так зовут славянскую богиню судьбы. И поскольку Макошь — это еще и богиня-пряха, в качестве визуального решения использовали вышивку крестом. 643 нитки мулине и больше 70 тысяч крестиков — и вот итоговая работа от выпускницы института уже готова.

«Мы сформировали цех вышивальщиц, которые по нашим эскизам, по нашим схемам вышивали нам фоны, персонажей и пропсы, то есть детальки, которые мы использовали, потом переводили в цифровой вид и использовали в мультфильме», — сказала продюсер анимационного фильма «Макошь» Полина Ратова.

Красная ленточка как ворота, открывающие путь всем желающим. Двор-колодец — место, где можно и поиграть, и согреться чаем, и оценить новый рисунок на фасаде актерского корпуса: тематический мурал с кинооператором в центре композиции.

«После того как мы приняли решение объединиться в своем городе на общественных началах и создали ассоциацию „Код-78“, хотелось бы показать, что у нас все-таки город живой, понимаете? Я считаю, что вот этот мурал, который был нарисован ребятами, теми же, которые делали все граффити на „Ленфильме“. Причем они это делают не за деньги, то есть обеспечиваются только краской, техникой и так далее. И они делают это как некий дар, собственно говоря. Я очень надеюсь на то, что студенты Института кино и телевидения, по крайней мере, оценят эту историю», — сказала генеральный продюсер и сооснователь «Триикс Медиа» Инесса Юрченко.

К слову, при содействии ассоциации, куда входит Пятый канал, «Ленфильм» и «Лендок», 13 сентября провели первую международную выставку «Оборудование. Технологии. Кино», где можно было узнать об изнанке киноиндустрии. На Кинокорнере тоже был гость, рассказавший много о тонкостях кинематографического производства, — режиссер фильма «Левша» Владимир Беседин.

— Легко ли сейчас попасть в кино?

— Я бы сказал, не знаю, насколько этот ответ будет удивителен, но я бы сказал, да. Потому что сегодня я приводил пример кейса как раз со съемок «Левши». Если бы мне кто-то десять лет назад сказал, что можно будет написать, например, режиссеру в социальные сети и через день оказаться на съемочной площадке блокбастера, я бы не поверил. А сегодня такая возможность и есть, — сказал режиссер фильма «Левша» Владимир Беседин.

Как раз такие творческие встречи помогают понять, как делается современное кино. И кто, как не студенты, будут это кино создавать в ближайшем будущем.

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