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  4. Два проекта Пятого канала вошли в шорт-лист престижной премии BEMA

Два проекта Пятого канала вошли в шорт-лист престижной премии BEMA

, 16:43 | Пятый канал 20

Сразу несколько проектов Пятого канала объявлены финалистами престижной премии Best experience marketing awards.

Фото: Пятый канал

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Алые паруса 2019 188

Невероятный по своей красоте праздник выпускников «Алые паруса» отмечен экспертным советом в номинации «Лучшее культурное событие». Грандиозное событие было возрождено 15 лет назад по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Наиболее запоминающимся событием «Алых парусов-2019» стало появление корабля c символичным названием «Россия». Проход двухмачтового брига по акватории Невы сопровождал фейерверк, который длился 21 минуту 42 секунды.

Проект телеканала «День ангела» вышел в финал в номинации «Лучшее социальное событие». Именно этой миссии телеканал уделяет особое внимание. На протяжении нескольких лет по четвергам в эфире Пятого выходит программа «День ангела», которая помогает детям-сиротам обрести любящих маму и папу. Весной прошлого года проект вошел в каталог «Лучших социальных проектов России» как успешная практика социально-ответственного бизнеса.

Пятый канал

Ежегодная профессиональная премия индустрии событийного маркетинга и интегрированных коммуникаций «Best experience marketing awards» присуждается лучшим проектам, которые прошли открытую защиту и live-презентацию, а также оценку экспертного совета.

Участники премии — event и коммуникационные агентства, крупнейшие организаторы уникальных мероприятий и праздников как на территории России, так и в странах СНГ.

Выявление ключевых тенденций и наиболее прогрессивных и качественных практик в области событийного маркетинга, повышение качественного уровня индустрии и поощрение ее выдающихся участников — одна из основных задач Премии.

Церемония награждения победителей премии пройдет в Москве в рамках Международного фестиваля событийного маркетинга и коммуникаций 15 февраля.

Ранее 5-rtv.ru рассказывал, что открытка с «Алыми парусами» стала популярным новогодним поздравлением в Европе.

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Алые паруса 2019 188
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