Открытка с «Алыми парусами» стала популярным новогодним поздравлением в Европе

Фотография брига «Россия» на фоне салюта в акватории Невы, сделанная в 2019 году во время главного праздника выпускников «Алые паруса», активно используется компаниями в Европе для поздравлений сотрудников или в коммерческих целях.

Изначально открытка с «Алых парусов» появилась на французском сайте поздравлений Message d’ amour. Ее можно было заказать в электронном виде, чтобы проиллюстрировать свое поздравление.

Потом французский магазин Global Shopping поставил фотографию брига «Россия» на главную страницу своего сайта. Она до сих пор занимает там первое место.

Агентство Reuters использовало снимок с праздника выпускников для поздравительных открыток партнерам в России на Новый год.

Множество других европейских компаний и простых европейцев использовали открытку для поздравления с Новым годом в социальных сетях. Чаще всего открытку с «Алых парусов» можно встретить на Facebook.

Легендарный праздник выпускников «Алые паруса» уже давно приобрел статус международного. В прошлом году шоу в режиме онлайн посмотрели более десяти миллионов человек. Прямую трансляцию традиционно вел Пятый канал.

Впервые праздник «Алые паруса» состоялся в 1968 году. Его проводили на протяжении 11 лет, однако затем традиция была прервана. Торжество возродили только спустя четверть века. В 2005 году праздник провели по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ» и Пятого канала. Правительство Санкт-Петербурга также оказало мероприятию поддержку.

В 2019 году «Алые паруса» взяли главную награду на престижном конкурсе Best Event Awards World. Он победил в номинации «Самое знаковое событие года».