Актер Алексей Панин выложил на своей странице в Instagram фото с отдыха на яхте. Примечателен снимок наличием на нем голых красивых девушек.

«Пираты XXI века», — подписал фотографию Панин, добавив хэштеги «море», «любовь», «секс» и другие.

Чтобы избежать блокировки в Instagram, актер зарисовал «пикантные» места двух обнаженных девушек полосками желтого, зеленого и красного цветов.

Instagram @actor_ap

В комментариях поклонники признаются, что завидуют такому отдыху, а также шутят о навыках Панина в рисовании.

«Завидую»;

«Отлично отдыхаете!»

«У девушки красивый купальник, зеленый с желто-красным. Классное фото!» — написали пользователи.

Неожиданно одна из подписчиц попросила Алексея снять видео о переезде в Испанию. Она хочет узнать, что для этого нужно, кроме денег и желания, а также различные нюансы жизни в новой стране.

«Договорились», — пообещал ей актер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алексей Панин умилил подписчиков фото с подросшей дочерью. Также он ответил на личный вопрос о маме 11-летней Анны — актрисе Юлии Юдинцевой.