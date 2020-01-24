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  4. «Отлично отдыхаете!» — Панин развлекся на яхте с голыми девушками

«Отлично отдыхаете!» — Панин развлекся на яхте с голыми девушками

, 17:43 | Игорь Рязов 313

В комментариях актер пообещал снять видео о переезде в Испанию.

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Фото, видео: Instagram @actor_ap

Тема:
Алексей Панин 60

Актер Алексей Панин выложил на своей странице в Instagram фото с отдыха на яхте. Примечателен снимок наличием на нем голых красивых девушек.

«Пираты XXI века», — подписал фотографию Панин, добавив хэштеги «море», «любовь», «секс» и другие.

Чтобы избежать блокировки в Instagram, актер зарисовал «пикантные» места двух обнаженных девушек полосками желтого, зеленого и красного цветов.

Instagram @actor_ap

В комментариях поклонники признаются, что завидуют такому отдыху, а также шутят о навыках Панина в рисовании.

«Завидую»;

«Отлично отдыхаете!»

«У девушки красивый купальник, зеленый с желто-красным. Классное фото!» — написали пользователи.

Неожиданно одна из подписчиц попросила Алексея снять видео о переезде в Испанию. Она хочет узнать, что для этого нужно, кроме денег и желания, а также различные нюансы жизни в новой стране.

«Договорились», — пообещал ей актер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алексей Панин умилил подписчиков фото с подросшей дочерью. Также он ответил на личный вопрос о маме 11-летней Анны — актрисе Юлии Юдинцевой.

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Алексей Панин 60
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