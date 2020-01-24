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Памела Андерсон рассказала, что в 14 лет подверглась групповому изнасилованию

, 19:12 | Мия Субботина 94

Звезда «Спасателей Малибу» в юности стала жертвой сексуальных домогательств.

Фото: www.globallookpress.com / Anton Belitsky, Felix Vogel, H.-D. Falkenstein, Michaela Begsteiger, Jack Abuin, Jan Sochor, CHROMORANGE / Bilderbox

Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон рассказала о том, что еще в детстве стала жертвой сексуальных домогательств, пишет The Sun.

«У меня было трудное детство. Несмотря на то, что у меня были любящие родители, в возрасте от шести до десяти лет меня домогалась няня-женщина», — сообщила знаменитость.

Несколько лет спустя Памелу, по ее словам, изнасиловал знакомый. Она пришла вместе с подругой в дом парня девушки. Будущая звезда призналась, что пока пара была занята, старший брат бойфренда приятельницы пригласил ее поиграть в нарды.

«Это привело к массажу спины, а затем к изнасилованию. Это был мой первый гетеросексуальный опыт. Ему было 25 лет, а мне — 12», — рассказала знаменитость.

Звезда «Спасателей Малибу» также заявила, что сексуальное насилие продолжалось и в подростковом возрасте. Во время учебы в средней школе Robb Road она познакомилась с парнем Тайлером.

«Он решил, что будет забавно изнасиловать меня в компании шести друзей. Я хотела убраться с этой земли. После этого мне было очень трудно доверять людям», — цитирует издание Андерсон.

Сейчас 52-летняя звезда надеется обрести счастье в пятом браке. Памела Андерсон накануне тайно вышла замуж за 74-летнего продюсера Джона Питерса. Больше 30 лет назад он уже делал ей предложение, однако тогда она отказала ему из-за разницы в возрасте. Давние знакомые возобновили отношения в 2019 году и уже через несколько месяцев Памела согласилась выйти за него замуж. По информации инсайдеров, закрытая церемония прошла в Малибу и на свадьбе звезд присутствовали только самые близкие пары. Старший сын актрисы Брэндон одобрил ее брак.

«Я невероятно счастлив за свою маму и Джона. Они знают друг друга уже более 35 лет. Желаю им удачи в этой следующей главе их жизни», — отметил наследник звезды.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 52-летняя Памела Андерсон разделась для журнала.

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