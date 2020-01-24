Две кошки погибли вследствие неаккуратного обращения грузчиков в аэропорту «Шереметьево»

Авиакомпания «Аэрофлот» искренне сожалеет из-за гибели двух кошек вследствие неаккуратного обращения грузчиков в московском аэропорту Шереметьево. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе перевозчика.

«„Аэрофлот“ искренне сожалеет о сложившейся ситуации. Инцидент находится в зоне ответственности компании „Шереметьево Хэндлинг“, осуществляющей обработку багажа всех рейсов „Аэрофлота“ в аэропорту „Шереметьево“», — говорится в комментарии авиакомпании.

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Там отмечается, что сотрудники «Шереметьево Хэндлинг» уже ведут переговоры с хозяином питомцев. В «Аэрофлоте» пообещали сделать так, чтобы подобное не повторилось.

«Мы приложим все возможные усилия, чтобы виновные грузчики аэропорта „Шереметьево“ были привлечены к ответственности. Мы намерены выступить инициатором пересмотра технологии обработки багажа и транспортировки переносок с питомцами хэндлинговых структур во всех российских аэропортах», — отметили в «Аэрофлоте».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Аэрофлот» и «Аврора» предоставят ветеранам бесплатные билеты ко Дню Победы.