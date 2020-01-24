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Путин поздравил коллектив редакции «Литературной газеты» со 190-летним юбилеем

, 20:12 | Сергей Зеленский 18

Как рассказал главный редактор издания, основанного Александром Пушкиным, Россия является литературоцентричной страной.

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Фото, видео: ВКонтакте @litgazeta

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив редакции и читателей «Литературной газеты» с 190-летним юбилеем. В телеграмме, размещенной на сайте Кремля, говорится, что издание на протяжении всех этих лет оказывало большое влияние на развитие отечественной общественной мысли, журналистики и публицистики, а также формировало у читателей тонкий литературный вкус.

По словам главного редактора «Литературной газеты» Максима Замшева, «Россия является литературоцентричной страной», и издание выходит «для всех, кому ценно слово».

«Впереди большое будущее, мы живем в интересное время, когда в центре внимания всего оказывается человек. Мы возвращаемся к эталонам гуманизма, а газета всегда писала о человеке, о его нуждах, надобностях, о писателях и читателях. Человек — это самое интересное в нашей жизни», — считает он.

Замшев отметил, что «сейчас есть проблема, что часто визуальный ряд давлеет над вербальным», однако коллектив редакции «не отчаивается и считает, что пока люди будут читать и думать — они всегда будут потенциальными читателями «Литературной газеты».

Главный редактор добавил, что газета всегда очень чутко реагировала на разные вызовы времени: и в 1930-е, и во время Великой Отечественной войны, и во времена оттепели и так далее.

«Газета меняется в зависимости от того, что хочет интеллигенция, а эти запросы всегда разнообразны. Газета — это не инструмент какой-то одной общественной группы, а всегда площадка для того, чтобы смягчить агрессию и попытаться все-таки найти истину», — отметил он.

«Литературная газета» впервые вышла 13 января 1830 года. Газета была основана поэтом Антоном Дельвигом при участии Александра Пушкина и Петра Вяземского. Издание было возобновлено 22 апреля 1929 года при содействии писателей Ивана Катаева и Максима Горького.

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