Болгария объявила двух российских дипломатов персонами нон грата

Болгария объявила персонами нон грата двух российских дипломатов, обвинив их в шпионаже. Как сообщили ТАСС в российской дипмиссии в Софии, болгарский МИД вызвал посла РФ и вручил ему две ноты.

В одном документе указывалось, что один из дипломатов посольства объявлен персоной нон грата, во втором — сотрудник торгового представительства назван неприемлемым лицом в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

Представитель российской дипмиссии подчеркнул, что никаких доказательств, которые бы указывали на осуществление этими лицами деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было.

«Российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных действий», — подчеркнул собеседник агентства.

4 декабря МИД Германии объявил двух сотрудников российского посольства в Берлине персонами нон грата. Прокуратура ФРГ заявила, что Россия якобы причастна к убийству гражданина Грузии в Берлине. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова зеркально ответить на высылку российских дипломатов из ФРГ.