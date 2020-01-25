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«Дамочка без возраста»: Литвинова показала, какие купальники предпочитает носить

, 0:39 | Карина Бернтгольц 34

Актриса театра и кино опубликовала в Instagram соблазнительное фото, на котором продемонстрировала достоинства своей фигуры.

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Фото, видео: Instagram @renatalitvinovaofficiall

Российская актриса театра и кино Рената Литвинова рассказала в Instagram о своих предпочтениях в одежде. Звезда призналась, что любит выходить на пляж в «предельно закрытых купальниках». По словам 53-летней знаменитости, ее выбор объясняется возрастом.

«Я, например, люблю предельно закрытые купальники и загораю исключительно в тени — в моем возрасте», — написала светская львица.

Свою публикацию она сопроводила фотографией, на которой позирует в черном трендовом купальнике с трусами с завышенной талией, красных туфлях на шпильке, массивном украшении на шее и солнечных очках.

Впечатленные эксцентричным образом Литвиновой фанаты принялись убеждать теледиву, что с такой сногсшибательной фигурой она может себе позволить выходить на пляж в самом откровенном бикини. Пользователи не скупились на комплименты.

Instagram @renatalitvinovaofficiall

«Вы — дамочка без возраста!»

«Шикарное чувство стиля!»

«Огонь!»

«Потрясающая!» — восхищались юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Рената Литвинова примерила на себя наряд в стиле ретро.

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