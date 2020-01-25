«Самая счастливая семья»: Боярская опубликовала совместное фото в юбилей брата

Известная российская актриса Елизавета Боярская растрогала фанатов новым фото в Instagram. В честь 40-летия своего брата Сергея звезда опубликовала нежный семейный снимок, на котором позирует в окружении всех членов семьи. Помимо именинника, в кадре запечатлены легенда советского кинематографа Михаил Боярский и его супруга — Лариса Луппиан.

В подписи к публикации Елизавета поздравила брата с юбилеем и призналась, что может всегда на него положиться. Для артистки Сергей — это не просто близкий человек, но также «тыл и советчик».

«Мой друг, моя гордость, мой тыл, мой советчик, самый добрый, порядочный и веселый, мой дорогой брат. С днем рождения! Будь здоров и счастлив!» — написала теледива.

Instagram @lizavetabo

Пользователи признались, что были рады увидеть, как все звездное семейство собралось вместе. Некоторые отметили, что с годами Михаил Боярский изменился, однако некоторые вещи неподвластны времени: лучезарная улыбка артиста и его сияющие глаза будут радовать публику вечно, убеждены юзеры.

«Самая счастливая семья!»

«Обожаю вас!»

«С днем рождения! Чудесная семья!»

«Вы прекрасны!» — отметили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Боярская показала себя без макияжа в отпуске.