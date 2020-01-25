Из горящего дома в Новгородской области эвакуировали 70 человек

Пожарные эвакуировали 70 человек из горящего дома в Старой Руссе Новгородской области. Как стало известно 5-tv.ru, квартира загорелась в трехэтажном доме по адресу улица Чапаева, 4.

В результате пожара пострадали восемь человек, в том числе трое детей. Двое восьмилетних и один девятилетний мальчик находятся в реанимации Старорусской центральной районной больницы. Там же спасают жизнь 93-летней пострадавшей.

Еще две пожилые женщины находятся в отделении терапии. Двум пострадавшим госпитализация не потребовалась.