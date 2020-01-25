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Участница ВОВ сутки ждет помощи в коридоре курской больницы

, 9:56 | Василий Заика 41

Ветерана войны доставили в больницу с разрывом кисты левой почки и, по словам внучки, отказывают в оказании экстренной помощи.

Фото, видео: www.globallookpress.com / mr6

Участница Великой Отечественной войны Клавдия Гусельникова на протяжении суток ждет помощи от врачей в коридоре Курской городской клинической больницы скорой медицинской помощи, сообщают «Курские известия».

Тревогу забила внучка ветерана Зоя Ясенская. По ее словам, 94-летнюю женщину привезли в медучреждение с разрывом кисты левой почки и врачи якобы отказывают в оказании экстренной помощи.

«Мне врачи сказали, что так как у меня на руках нет УЗИ, что у нее была киста, то, значит, подозревают простой пиелонефрит и в лечении отказано, потому что я не знаю характер кисты. Но есть излитие жидкости в брюшину и в дальнейшем обследовании, в оперативном, нам отказывают», — рассказывает Зоя Ясенская.

Внучка участницы Великой Отечественной войны склонна считать действия медиков некомпетентными и опасается, что у бабушки может развиться сепсис и врачи ничем не смогут помочь.

Клавдия Гусельникова родилась в 1925 году на Украине. Когда ей было 16 лет, она ушла на фронт и стала командиром зенитного расчета на Дальнем Востоке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что беременная женщина с напарницей избили и ограбили 94-летнюю ветерана ВОВ.

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