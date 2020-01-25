  1. Пятый канал
  4. Дмитрий Песков: Указа об отставке Владислава Суркова нет

Дмитрий Песков: Указа об отставке Владислава Суркова нет

, 12:09 | Светлана Александрова 62

Ранее стало известно, что помощник президента РФ якобы покинул госслужбу.

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Указа об отставке Владислава Суркова с поста помощника президента России на данный момент нет. Об этом сообщил «Эху Москвы» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Указа об отставке Суркова пока не было», — сказал он.

Песков также опроверг, что причиной отставки Суркова стала «смена курса на украинском направлении». Он подчеркнул, что политика Москвы на украинском направлении не менялась.

«Любые рассуждения на эту тему — это личная точка зрения», — сказал пресс-секретарь президента РФ «Интерфаксу».

Ранее, как писал 5-tv.ru, политолог Алексей Чеснаков сообщил, что помощник президента РФ Владислав Сурков ушел с госслужбы «в связи со сменой курса». По его словам, причины и дальнейшие планы политик прояснит через месяц.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
61.80
-0.15 68.29
-0.40
Гороскоп на 25 января: Луна в Весах предвещает непредвиденные перемены в жизни

Последние новости

12:55
Потомственная ведунья предсказала Батрутдинову печальную судьбу отшельника
12:44
Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с жертвами землетрясения
12:21
ТОП-5 мужских имен, обладатели которых считаются идеальными мужьями
12:09
Дмитрий Песков: Указа об отставке Владислава Суркова нет
12:05
Виновный в крушении украинского Boeing-737 находится в тюрьме — МИД Ирана
11:58
Пятерых студентов-китайцев проверяют на коронавирус в Иркутске

Сейчас читают

«Девушка мечты!» — грудь «британской Кардашьян» едва уместилась в мини-бикини
Гороскоп на 25 января: Луна в Весах предвещает непредвиденные перемены в жизни
Татьяна Третьяк рассказала о состоянии здоровья мужа

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]