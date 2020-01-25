Дмитрий Песков: Указа об отставке Владислава Суркова нет

Указа об отставке Владислава Суркова с поста помощника президента России на данный момент нет. Об этом сообщил «Эху Москвы» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Указа об отставке Суркова пока не было», — сказал он.

Песков также опроверг, что причиной отставки Суркова стала «смена курса на украинском направлении». Он подчеркнул, что политика Москвы на украинском направлении не менялась.

«Любые рассуждения на эту тему — это личная точка зрения», — сказал пресс-секретарь президента РФ «Интерфаксу».

Ранее, как писал 5-tv.ru, политолог Алексей Чеснаков сообщил, что помощник президента РФ Владислав Сурков ушел с госслужбы «в связи со сменой курса». По его словам, причины и дальнейшие планы политик прояснит через месяц.