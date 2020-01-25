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МИД России пригрозил Болгарии ответными мерами за высылку дипломатов

, 17:29 | Игорь Рязов 15

В Моске считают, что София пошла на «откровенно недружественный и провокационный» шаг.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алкскандр Казаков, Алексей Майшев; www.bnr.bg

Россия расценивает выдворение своих дипломатов из Софии как недружественный шаг со стороны властей Болгарии. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Расцениваем данный шаг официальной Софии как откровенно недружественный и провокационный, идущий вразрез с конструктивным и традиционно взаимоуважительным характером российско-болгарских отношений», — цитирует RT комментарий МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия оставляет за собой право на ответные меры.

Ранее власти Болгарии объявили двух российских дипломатов персонами нон грата по обвинению в шпионской деятельности, которую те якобы осуществляли.

Ранее 5-tv.ru писал о реакции представителя российской дипмиссии в Болгарии на выдворение дипломатов. Он подчеркнул, что власти страны не представили никаких доказательств, которые бы указывали на причастность дипломатов из РФ к деятельности, несовместимой с их статусом.

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