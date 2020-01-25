  1. Пятый канал
  4. «Прям жар от нее»: Бондаренко опубликовал сексуальное фото со своей супругой

«Прям жар от нее»: Бондаренко опубликовал сексуальное фото со своей супругой

, 20:03 | Мия Субботина 134

Романтичный снимок был сделан во время отдыха пары в Таиланде.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @st_bond

Звезда театра и кино Станислав Бондаренко опубликовал откровенный снимок в Instagram со своей супругой Аурикой Алехиной. В кадре актер позирует в обнимку с возлюбленной. На Аурике сексуальный черный слитный купальник. Судя по пейзажу, кадр был сделан во время отдыха в Таиланде.

«Без лишних слов… Хорошо, что есть друзья! Впереди еще много интересных фото из отпуска», — подписал пост артист.

Instagram @st_bond

Фанаты звезды сериалов оценили романтичный снимок и отметили, что Бондаренко с Алехиной крайне гармонично смотрятся друг с другом. Вместе пара уже около трех лет.

«Отличное фото»;

«Ребята, вы очень крутые!!! Пример для многих семей!!!»;

«Красивая пара»;

«Ух, какая фотка… Прям жар от нее. Вы такая красивая и гармоничная пара;

«Нереальное фото. Хорошо, что есть друзья фотографы!!! Это круто», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бондаренко рассказал, как завоевал любимую.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
61.80
-0.15 68.29
-0.40
Астролог назвала три знака зодиака женщин, которые предрасположены стать «тетками»

Последние новости

20:34
Анна Седокова рассказала, чем полезен утренний секс
20:23
Число пострадавших при землетрясении в Турции превысило 1200 человек
20:12
Экскурсионный автобус перевернулся в Калужской области
20:03
«Прям жар от нее»: Бондаренко опубликовал сексуальное фото со своей супругой
19:55
Кокорин с капитанской повязкой вышел на поле в стартовом составе «Зенита»
19:41
Джаред Лето поделился своим номером телефона с поклонниками в Instagram

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 января по 2 февраля
«Одним словом—пьяные»: Рыжеволосая Пегова в мини-платье показала фото с актерами
Рустам Солнцев рассказал о драке между Кадышевой и Бабкиной

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]