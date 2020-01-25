«Прям жар от нее»: Бондаренко опубликовал сексуальное фото со своей супругой

Звезда театра и кино Станислав Бондаренко опубликовал откровенный снимок в Instagram со своей супругой Аурикой Алехиной. В кадре актер позирует в обнимку с возлюбленной. На Аурике сексуальный черный слитный купальник. Судя по пейзажу, кадр был сделан во время отдыха в Таиланде.
«Без лишних слов… Хорошо, что есть друзья! Впереди еще много интересных фото из отпуска», — подписал пост артист.
Фанаты звезды сериалов оценили романтичный снимок и отметили, что Бондаренко с Алехиной крайне гармонично смотрятся друг с другом. Вместе пара уже около трех лет.
«Отличное фото»;
«Ребята, вы очень крутые!!! Пример для многих семей!!!»;
«Красивая пара»;
«Ух, какая фотка… Прям жар от нее. Вы такая красивая и гармоничная пара;
«Нереальное фото. Хорошо, что есть друзья фотографы!!! Это круто», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бондаренко рассказал, как завоевал любимую.