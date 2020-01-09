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«Берем и утаскиваем в джунгли»: Бондаренко рассказал, как завоевал любимую

, 21:25 | Мия Субботина Фото 694

Кинозвезда вместе с супругой отдыхают в Таиланде.

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Фото, видео: Instagram @st_bond

Российский актер театра и кино Станислав Бондаренко решил провести новогодние праздники со своей супругой Аурикой Алехиной в Таиланде. Звезда сериалов и кино с удовольствием делится с подписчиками кадрами из отпуска на своей странице в Instagram.

Новая фотография в аккаунте актера растрогала фанатов. В кадре он крепко прижимает к себе возлюбленную, которую держит на руках в тропическом лесу. Аурика улыбается и отводит голову в сторону от смущения. Романтичный снимок Стас сопроводил «рецептом» завоевания любимой.

«Рецепт прост. Берем и утаскиваем в джунгли. И так все в жизни. Если мужчина настроен серьезно, то не отвертитесь», — подписал пост артист.

Актриса Елена Валюшкина прокомментировала пост коллеги и отметила живописную локацию, в которой влюбленные сделали снимок.

«Какое красивое место», — написала она.

Instagram @st_bond

Поклонники также восхитились пейзажем, но и не забыли сделать комплименты звездной паре. Фанаты Бондаренко отметили, что они с Аурикой очень гармонично смотрятся и пожелали им семейного счастья.

«Красивая пара»;

«Отдых вам на пользу! Потрясающее фото, вот это хватка»;

«Классные! Идеальный пример идеальной семьи», — написали подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Станислав Бондаренко опубликовал забавное видео с дочкой, разбирающей подарки.

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