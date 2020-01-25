  1. Пятый канал
  4. Экскурсионный автобус перевернулся в Калужской области

Экскурсионный автобус перевернулся в Калужской области

, 20:12 | Игорь Рязов 58

По информации 5-tv.ru, в автобусе находился 31 человек, в том числе двое детей.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: МЧС РФ

Экскурсионный автобус перевернулся на трассе в Калужской области. По информации 5-tv.ru, в нем находился 31 человек, в том числе двое детей.

Сообщение о ДТП поступило в экстренные службы в 19:00. Авария произошла на автодороге Козельск-Калуга в районе деревни Подборки. Автобус направлялся в сторону Московской области.

По предварительной информации, погибших нет. Госпитализированы семь человек.

Другие пассажиры сейчас направляются в пункт временного размещения. Уже оттуда они поедут на резервном автобусе в изначальный пункт назначения.

На кадрах с места аварии можно увидеть сотрудников МЧС России. Всего на помощь пассажирам автобуса выехали 15 человек личного состава и пять единиц техники. Туда же приехали сотрудники ГИБДД.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ивановской области перевернулся школьный автобус. Медицинская помощь понадобилась четверым.

Экскурсионный автобус перевернулся в Калужской области

1/3
2/3
3/3

Читайте также

+1° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
61.80
-0.15 68.29
-0.40
Астролог назвала три знака зодиака женщин, которые предрасположены стать «тетками»

Последние новости

20:34
Анна Седокова рассказала, чем полезен утренний секс
20:23
Число пострадавших при землетрясении в Турции превысило 1200 человек
20:12
Экскурсионный автобус перевернулся в Калужской области
20:03
«Прям жар от нее»: Бондаренко опубликовал сексуальное фото со своей супругой
19:55
Кокорин с капитанской повязкой вышел на поле в стартовом составе «Зенита»
19:41
Джаред Лето поделился своим номером телефона с поклонниками в Instagram

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 января по 2 февраля
«Одним словом—пьяные»: Рыжеволосая Пегова в мини-платье показала фото с актерами
Рустам Солнцев рассказал о драке между Кадышевой и Бабкиной

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]