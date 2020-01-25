Экскурсионный автобус перевернулся в Калужской области

Экскурсионный автобус перевернулся на трассе в Калужской области. По информации 5-tv.ru, в нем находился 31 человек, в том числе двое детей.

Сообщение о ДТП поступило в экстренные службы в 19:00. Авария произошла на автодороге Козельск-Калуга в районе деревни Подборки. Автобус направлялся в сторону Московской области.

По предварительной информации, погибших нет. Госпитализированы семь человек.

Другие пассажиры сейчас направляются в пункт временного размещения. Уже оттуда они поедут на резервном автобусе в изначальный пункт назначения.

На кадрах с места аварии можно увидеть сотрудников МЧС России. Всего на помощь пассажирам автобуса выехали 15 человек личного состава и пять единиц техники. Туда же приехали сотрудники ГИБДД.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ивановской области перевернулся школьный автобус. Медицинская помощь понадобилась четверым.