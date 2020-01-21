Школьный автобус перевернулся в Ивановской области, есть пострадавшие

Школьный автобус попал в аварию в Тейковском районе Ивановской области. Когда пассажирский транспорт проезжал в районе деревни Пелгусово, в заднюю часть микроавтобуса врезался Renault Logan, после чего «Газель», в которой находились дети, перевернулась.

Четверо школьников пострадали, один из них находится в состоянии средней степени тяжести, трое — получили легкие травмы. Их госпитализировали в ближайшую больницу.

Всего в салоне микроавтобуса находились восемь человек, детей везли на учебу.

По предварительной информации, водитель легковушки не справился с управлением на скользкой дороге.

На месте аварии работают сотрудники экстренных служб области.

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