Пятерых постояльцев отеля в Москве с температурой доставили в больницу

Бригады «скорой помощи» прибыли на вызов в отель «Арт Москва Войковская». Как стало известно 5-tv.ru, причиной обращения за медицинской помощью стала высокая температура у нескольких постояльцев гостиницы.

После осмотра медики госпитализировали пять человек. Все заболевшие признались, что за несколько дней до этого получили посылку из Китая.

Всего в данной гостинице проживает 270 человек. Сейчас там продолжают работать специалисты. На фоне распространения нового коронавируса, объявившегося в китайском Ухане во многих странах, в том числе и России усилены меры безопасности.