Пассажирский самолет экстренно сел в Тегеране

Пассажирский лайнер Airbus 306 иранской авиакомпании Iran Airtour экстренно сел в Тегеране. По предварительной информации, причиной незапланированной посадки стали технические проблемы.

Как сообщает агентство Tasnim, экипаж воздушного судна после взлета из аэропорта Имама Хомейни заявил о технической неполадке и попросил о срочной посадке.

Борт посадили в аэропорту Мехрабад в восьми километрах от Тегерана.

Известно, что самолет направлялся в Стамбул. Никто из пассажиров воздушного судна при экстренном приземлении не пострадал.