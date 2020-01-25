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Пассажирский самолет экстренно сел в Тегеране

, 22:11 | Марина Неруцких Срочная новость 66

По предварительной информации, причиной незапланированной посадки стали технические проблемы.

Фото: www.globallookpress.com / FrankHoermann/SVEN SIMON

Пассажирский лайнер Airbus 306 иранской авиакомпании Iran Airtour экстренно сел в Тегеране. По предварительной информации, причиной незапланированной посадки стали технические проблемы.

Как сообщает агентство Tasnim, экипаж воздушного судна после взлета из аэропорта Имама Хомейни заявил о технической неполадке и попросил о срочной посадке.

Борт посадили в аэропорту Мехрабад в восьми километрах от Тегерана.

Известно, что самолет направлялся в Стамбул. Никто из пассажиров воздушного судна при экстренном приземлении не пострадал.

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