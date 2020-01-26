«Серьезный мужик»: Боец ММА Сергей Харитонов о Федоре Емельяненко

Титулованный российский боец Сергей Харитонов на YouTube-канале издания «Спорт-экспресс» поделился своим мнением о бойце смешанных единоборств Федоре Емельяненко и назвал его «пахарем».

«Я же был с ним рядом, видел эту работу. Знаю, как он бегал, что у него за ОФП (общая физическая подготовка — прим.ред.). Мы стояли в паре, боролись. Это серьезный мужик. Большой молодец», — отметил он.

Харитонов также рассказал, что думает о вызове на поединок бывшего бойца UFC и актера Олега Тактарова, а также о том, какую музыку предпочитает слушать в автомобиле.

39-летний Сергей Харитонов преимущественно известен по профессиональным выступлениям в боях по смешанным единоборствам, бронзовый призер Гран-при Pride Fighting Championships. За свою карьеру он одержал победы над такими именитыми бойцами как Фабрицио Вердум, Андрей Орловский, Педро Ризу и Алистар Оверим. На счету россиянина 30 побед и семь поражений в ММА. Он выступает с 2000 года. Год назад Сергей Харитонов получил на турнире Bellator 215 в США травму — соперник ударил его в пах.

23 февраля в Белоруссии он сразится с Фернандо Родригесом за звание чемпиона мира в лиге WTKF. Бой пройдет по особым правилам — в стойке, а если противостояние перейдет в партер, то соперникам дается 20 секунд, чтобы завершить технико-тактическое действие.