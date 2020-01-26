  1. Пятый канал
  4. «Серьезный мужик»: Боец ММА Сергей Харитонов о Федоре Емельяненко

«Серьезный мужик»: Боец ММА Сергей Харитонов о Федоре Емельяненко

, 0:59 | Сергей Зеленский 17

По словам спортсмена, на совместных тренировках Федор показал себя «пахарем».

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @kharitonovmma; YouTube / Спорт-Экспресс

Титулованный российский боец Сергей Харитонов на YouTube-канале издания «Спорт-экспресс» поделился своим мнением о бойце смешанных единоборств Федоре Емельяненко и назвал его «пахарем».

«Я же был с ним рядом, видел эту работу. Знаю, как он бегал, что у него за ОФП (общая физическая подготовка — прим.ред.). Мы стояли в паре, боролись. Это серьезный мужик. Большой молодец», — отметил он.

Харитонов также рассказал, что думает о вызове на поединок бывшего бойца UFC и актера Олега Тактарова, а также о том, какую музыку предпочитает слушать в автомобиле.

39-летний Сергей Харитонов преимущественно известен по профессиональным выступлениям в боях по смешанным единоборствам, бронзовый призер Гран-при Pride Fighting Championships. За свою карьеру он одержал победы над такими именитыми бойцами как Фабрицио Вердум, Андрей Орловский, Педро Ризу и Алистар Оверим. На счету россиянина 30 побед и семь поражений в ММА. Он выступает с 2000 года. Год назад Сергей Харитонов получил на турнире Bellator 215 в США травму — соперник ударил его в пах.

23 февраля в Белоруссии он сразится с Фернандо Родригесом за звание чемпиона мира в лиге WTKF. Бой пройдет по особым правилам — в стойке, а если противостояние перейдет в партер, то соперникам дается 20 секунд, чтобы завершить технико-тактическое действие.

Читайте также

Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
61.80
-0.15 68.29
-0.40
Астролог назвала три знака зодиака женщин, которые предрасположены стать «тетками»

Последние новости

0:59
«Серьезный мужик»: Боец ММА Сергей Харитонов о Федоре Емельяненко
0:45
В Департаменте здравоохранения Москвы прокомментировали ситуацию с госпитализированными китайцами
0:16
26 января 2020 — Международный день без интернета
0:15
В ДТП грузовика и легкового авто под Воронежем погибли четыре человека
0:04
В приграничных с Россией регионах зафиксированы семь случаев заболевания новым коронавирусом
0:01
26 января — День таможенника в России

Сейчас читают

«Нимфа»: Анастасия Решетова в белом платье оседлала лошадь для новой фотосессии
Астролог назвала три знака зодиака женщин, которые предрасположены стать «тетками»
«Одним словом—пьяные»: Рыжеволосая Пегова в мини-платье показала фото с актерами

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]