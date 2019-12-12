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В аборте чаще всего виноват мужчина, считает Борис Корчевников

, 7:00 | Светлана Александрова 19

Телеведущий также не одобряет суррогатное материнство — считает его унизительным для женщины.

Фото: ТАСС / Гердо Владимир

В том, что женщины решаются на аборты чаще всего виноваты мужчины. Так считает известный телеведущий Борис Корчевников. В интервью интернет-порталу StarHit журналист рассказал, что вместе с коллегами по православному телеканалу «Спас», который возглавляет уже два года, оказывает помощь нуждающимся в опоре женщинам. По его словам, теме абортов посвящена специальная программа на телеканале. И не только из-за ее насущности, но и от видения того, что происходит с парами после решения искусственно прервать беременность.

«Говорю во множественном числе, ведь в аборте чаще всего виноват мужчина. Это сломанные навсегда жизни и вечный бег, сводящий с ума от съедающей тоски и догоняющего раскаяния. Поверьте, каждая женщина спустя время жалеет о содеянном. Вот и в эфире мы хотим показывать истории, в которых, может, кто-то узнает свою ситуацию и не совершит ошибку», — пояснил Корчевников.

Он также не одобряет популярное в наши дни среди знаменитостей суррогатное материнство.

«Мне жалко женщину. Она недостойна такой унизительной роли», — сказал телеведущий.

Корчевников рассказал также, что своих детей у него пока нет, зато есть шестеро крестников. Активно искать свою вторую половинку в свои 37 лет он не спешит, считает — Бог знает, «кто и в какой момент нам нужен».

Ранее, как писал 5-tv.ru, Борис Корчевников признался в одном из телеэфиров, что мама воспитывала его в строгости и даже иногда била.

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