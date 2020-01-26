ТОП-7 продуктов, помогающих похудеть и нарастить мышцы

Диетолог рассказал о рационе, который позволит одновременно сжигать жир и наращивать мышечную массу. Испанский специалист Гильмеро Гомес Вера назвал продукты, употребление которых поспособствует процессу приведения тела в идеальное состояние.

Врач предупредил: лучше всего сначала направить усилия на набор мышц, а упор на уничтожение жировой массы делать позднее. При этом в ежедневном меню обязательно должны быть яйца — они содержат аминокислоту, которая «включает мышечный механизм», передает «Российская газета».

Незадолго до начала спортивных занятий диетолог советует есть бананы, а после тренировок употреблять натуральный несладкий йогурт — в него можно добавить фрукты или овсяные хлопья. В рацион также стоит включить бобовые, нежирную курицу, авокадо и рыбу — лучше всего, тунца.

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