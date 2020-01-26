  1. Пятый канал
  4. ТОП-7 продуктов, помогающих похудеть и нарастить мышцы

ТОП-7 продуктов, помогающих похудеть и нарастить мышцы

, 9:05 | Анастасия Игонина 207

Диетолог из Испании назвал продукты, регулярное употребление которых поможет согнать жир и обзавестись мышечным рельефом.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox, Adrian C. Nitu, PIC, Sebastian Kahnert

Диетолог рассказал о рационе, который позволит одновременно сжигать жир и наращивать мышечную массу. Испанский специалист Гильмеро Гомес Вера назвал продукты, употребление которых поспособствует процессу приведения тела в идеальное состояние.

Врач предупредил: лучше всего сначала направить усилия на набор мышц, а упор на уничтожение жировой массы делать позднее. При этом в ежедневном меню обязательно должны быть яйца — они содержат аминокислоту, которая «включает мышечный механизм», передает «Российская газета».

Незадолго до начала спортивных занятий диетолог советует есть бананы, а после тренировок употреблять натуральный несладкий йогурт — в него можно добавить фрукты или овсяные хлопья. В рацион также стоит включить бобовые, нежирную курицу, авокадо и рыбу — лучше всего, тунца.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем опасны карпаччо, сало и суши.

Читайте также

Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
61.80
-0.15 68.29
-0.40
Гороскоп на 26 января: Молодая Луна в Водолее сулит Ракам духовное развитие

Последние новости

10:16
Казус Гретты: почему путь спасения планеты, предлагаемый экоактивистами, может навредить
10:05
«Красотка бомбическая!» — Нинидзе в черном боди восхитила фанатов страстным образом
9:56
Ученые считают, что супруги могут заразить друг друга раком и другими опасными болезнями
9:33
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Пермью увеличилось до 15 человек
9:20
Путин обсудил с общественниками меры социальной поддержки населения
9:05
ТОП-7 продуктов, помогающих похудеть и нарастить мышцы

Сейчас читают

Исследователь тайны перевала Дятлова рассказал, почему погибли туристы
Цымбалюк-Романовская раскрыла правду об отношениях с Прохором Шаляпиным
«Одним словом—пьяные»: Рыжеволосая Пегова в мини-платье показала фото с актерами

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]