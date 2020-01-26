«Она даже спит как богиня»: Варнава задремала в самолете с открытым ртом

Поклонники Екатерины Варнавы ценят артистку за чувство юмора и умение посмеяться над собой. В социальной сети комедиантка снова продемонстрировала эти качества, с улыбкой рассказав о собственном опоздании на рейс.

На своей странице в Instagram Екатерина опубликовала фото из салона воздушного судна — очевидно, она и ее спутники добирались до России с пересадками. В кадре актриса запечатлена вместе с близким другом — танцором Евгением Бороденко. Варнава задремала на его плече с широко открытым ртом.

«Здесь мы еще не знаем, что опоздаем на самолет до Москвы», — прокомментировала снимок юмористка.

Instagram @kativarnava

Поклонники посочувствовали попавшей в неприятную ситуацию звезде. Вместе с тем фолловеры отметили, что Евгений и Екатерина получились забавно на снимке.

«Она даже спит как богиня. А он неудачно вышел»

«Какие брови! И я не про Екатерину»

«Ой, как сладенько мы спим!»

«Неприятно, конечно, но так смешно!» — написали юзеры в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Варнава на качелях-шаре переволновала подписчиков.