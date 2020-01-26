«Девушка рок-н-ролл»: Анжелика Ревва в дерзком наряде отдыхает у бассейна

Жена Александра Реввы — Анжелика — отправилась на вечеринку у бассейна в дерзком образе. Свой наряд она показала поклонникам, опубликовав фотографии в Instagram.

На первом снимке супруга артиста позирует в полный рост у бассейна. На ней короткое платье с расклешенным подолом и корсетным лифом, верхний край которого декорирован широкой кожаной полосой. На плечи Анжелика накинула куртку из черной кожи. Образ завершает темная кепка с вуалью и лакированные полусапожки. На втором фото Ревва сидит на диване, с улыбкой глядя в камеру.

Instagram @angelikarevva

«Анжелика! Как всегда, вы прекрасны!»

«Я бы сказала, что это шикардос!»

«Женщина-кошка»

«Девушка рок-н-ролл», — оценили образ подписчики Анжелики Реввы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анжелика Ревва опубликовала романтичное фото с «медового месяца».