В США обнародована видеозапись рассуждений Трампа о противостоянии Украины с РФ

В США обнародована видеозапись почти полуторачасового ужина Дональда Трампа, который имел место в Trump International Hotel в Вашингтоне в 2018 году. Запись выложило в сеть агентство Associated Press. На ней американский президент якобы интересуется, как долго Украина сможет противостоять России без поддержки США, и призывает уволить бывшую тогда послом США в Киеве Мари Йованович.

Отмечается, что это видеосвидетельство может сыграть существенную роль в деле об импичменте Трампа. Дело в том, что на кадрах якобы присутствуют соратники адвоката президента США Рудольфа Джулиани — украинские олигархи Игорь Фруман и Лев Парнас, подозреваемые в оказании влияния на выборы в США и в попытке оказать давление на назначение директоров «Нафтогаза».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что госсекретарь США Майк Помпео нецензурно обругал журналистку, когда та спросила его об Украине и после Мари Йованович.