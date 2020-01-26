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В США обнародована видеозапись рассуждений Трампа о противостоянии Украины с РФ

, 11:52 | Светлана Александрова 185

Почти полуторачасовая запись была сделана на ужине американского президента в 2018 году в Вашингтоне. Эксперты полагают, что она может сыграть роль в деле об импичменте Трампа.

Фото: www.globallookpress.com / Stefani Reynolds

В США обнародована видеозапись почти полуторачасового ужина Дональда Трампа, который имел место в Trump International Hotel в Вашингтоне в 2018 году. Запись выложило в сеть агентство Associated Press. На ней американский президент якобы интересуется, как долго Украина сможет противостоять России без поддержки США, и призывает уволить бывшую тогда послом США в Киеве Мари Йованович.

Отмечается, что это видеосвидетельство может сыграть существенную роль в деле об импичменте Трампа. Дело в том, что на кадрах якобы присутствуют соратники адвоката президента США Рудольфа Джулиани — украинские олигархи Игорь Фруман и Лев Парнас, подозреваемые в оказании влияния на выборы в США и в попытке оказать давление на назначение директоров «Нафтогаза».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что госсекретарь США Майк Помпео нецензурно обругал журналистку, когда та спросила его об Украине и после Мари Йованович.

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