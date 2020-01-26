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  4. Сын Никаса Сафронова с распущенными волосами блаженствует на берегу океана

Сын Никаса Сафронова с распущенными волосами блаженствует на берегу океана

, 13:33 | Анастасия Игонина 6 185

Пианист обратился к своим подписчикам с просьбой помочь ему придумать название к снимку.

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Фото, видео: Instagram @lukasafronovofficial

Сын Никаса Сафронова — Лука — разместил на своей странице в Instagram романтичную фотографию с отдыха.

В кадре Сафронов-Затравкин позирует на фоне пальм, голубого неба и лазурного океана. Артист распустил волосы, умиротворенно прикрыл глаза и чуть приподнял подбородок. В описании снимка он признался, что так и не смог придумать названия для новой фотографии, и попросил поклонников помочь ему в этом.
Instagram @lukasafronovofficial

Фолловеры Луки принялись активно предлагать свои версии, многие из которых были связаны с одеждой звезды — футболкой с изображением тигра.

«Свирепый тигр.»

«Когда съел тигра», — пишут пользователи.

Вторая по популярности тема возможной подписи — атмосфера спокойствия и расслабленности, которая царит в кадре.

«Дзен!»

«Гармония.»

«Блаженство и умиротворение», — предложили Сафронову-Затравкину подписчики.

Некоторые юзеры подошли к вопросу с юмором и предложили назвать снимок в шутливом ключе.

«Лука, вы меня ждете! Я — ваша судьба!»

«Я такая бегу, а волосы назад», — комментируют поклонники пианиста.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сын Никаса Сафронова бросил вызов Волочковой и показал свой «шпагат».

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