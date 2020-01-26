Скончался основатель петербургского театра «Буфф» Исаак Штокбант

В Санкт-Петербурге скончался режиссер, основатель петербургского театра «Буфф» Исаак Штокбант. Об этом сообщил во ВКонтакте городской комитет по культуре. Народному артисту России было 94 года.

«Исаак Романович — фронтовик, выдающийся деятель культуры России, чья жизнь была неразрывно связана со служением Отечеству. Исаак Романович служил на фронтах Великой Отечественной войны артиллеристом, остался в рядах Советской армии и после завершения войны окончил театральный институт в родном Ленинграде. Его знают и любят миллионы поклонников, преданных учеников и благодарных зрителей, как основателя и бессменного руководителя прославленного театра „Буфф"», — говорится в сообщении.

Музыкально-драматический театр «Буфф» Исаак Штокбант основал в 1983 году, создав из своих учеников уникальный творческий коллектив. В нем начинали свой творческий путь такие известные артисты как Юрий Гальцев, Геннадий Ветров, Елена Воробей, а также композитор Игорь Корнелюк. Одной из последних работ Штокбанта в театре стал мюзикл «Коломба, или Бумажные розы» по пьесе Жана Ануя «Коломба», пермьера состоялась в октябре 2019 года.

Исаак Штокбант являлся также профессором Российского государственного института сценических искусств, его имя занесено в Золотую книгу Санкт-Петербурга, он лауреат престижной российской театральной премии «Золотая маска», дважды лауреат премии «Золотой софит», а также лауреат премии правительства Санкт-Петербурга.

«Уход Исаака Романовича Штокбанта — невосполнимая утрата для нашего города. Память о нем навсегда сохранится в сердцах петербуржцев-ленинградцев. Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам, всем почитателям таланта Исаака Романовича», — отмечается в сообщении Комитета по культуре.

Менее месяца назад, как сообщал 5-tv.ru, в Москве проводили в последний путь художественного руководителя театра «Современник», народную артистку СССР Галину Волчек.