Худрука «Современника» Галину Волчек проводили в последний путь аплодисментами

В Москве простились с народной артисткой СССР Галиной Волчек. Траурная церемония проходила в театре «Современник», художественным руководителем которого она была.

Проводить режиссера и актрису в последний путь пришли друзья, коллеги, ученики, политики, общественные деятели и сотни поклонников. В их числе вице-премьеры Ольга Голодец и Дмитрий Козак, глава МИД России Сергей Лавров, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, худрук МХТ имени Чехова Сергей Женовач, гендиректор Большого театра Владимир Урин, директор «Ленкома» Марк Варшавер, режиссеры Карен Шахназаров и Александр Адабашьян, актеры Сергей Гармаш, Владимир Машков, Олег Меньшиков, Константин Хабенский, Чулпан Хаматова, Ингеборга Дапкунайте, Александра Захарова и многие другие.

Гроб с телом вынесли из стен театра и погрузили в машину под аплодисменты. Похоронят Галину Волчек на Новодевичьем кладбище, рядом с Марком Захаровым и Олегом Табаковым.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Галина Волчек скончалась 26 декабря в возрасте 86 лет. За два дня до этого ее госпитализировали в Боткинскую больницу с двусторонней пневмонией. Артистка впала в кому, из которой так и не вышла.