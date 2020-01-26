Бездомную собаку застрелили на территории аэропорта «Пулково»

Бездомную собаку застрелили на территории петербургского аэропорта «Пулково». Очевидцы сообщают, что услышали звуки выстрела около половины третьего дня 25 января. За забором на территории аэропорта стояла машина с включенными проблесковыми маячками, из открытого окна мужчина выстрелил в собаку, пишет Piter.TV.

Как сообщает издание, первоначально предполагалось, что стрелял штатный орнитолог Пулково из специальной ракетницы, однако очевидец — таксист Андрей, утверждает, что это был боевой пистолет. По его словам, рядом находится парковка и под пули могли попасть люди.

Андрей рассказал также, что именно он вызвал полицию, а в администрации аэропорта якобы хотели замять это дело — службы безопасности не могут найти стрелка на записи камер наблюдения.

Таксист не понимает, зачем было убивать животное. Говорит, что знал эту собаку, всего их рядом с аэропортом было четыре, одну из них — с больными ногами — он и его коллеги периодически подкармливали.

«Я сказал, что так не оставлю. За собаку я дойду до прокуратуры и до ФСБ», — заявил Андрей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве полицейский застрелил собаку, с которой пытался пройти в метро бездомный.