  1. Пятый канал
  4. Бездомную собаку застрелили на территории аэропорта «Пулково»

Бездомную собаку застрелили на территории аэропорта «Пулково»

, 16:57 | Светлана Александрова 62

По словам очевидцев, стреляли из боевого пистолета рядом с парковкой, где находились люди.

Фото: www.globallookpress.com / Daniil Ivanov

Бездомную собаку застрелили на территории петербургского аэропорта «Пулково». Очевидцы сообщают, что услышали звуки выстрела около половины третьего дня 25 января. За забором на территории аэропорта стояла машина с включенными проблесковыми маячками, из открытого окна мужчина выстрелил в собаку, пишет Piter.TV.

Как сообщает издание, первоначально предполагалось, что стрелял штатный орнитолог Пулково из специальной ракетницы, однако очевидец — таксист Андрей, утверждает, что это был боевой пистолет. По его словам, рядом находится парковка и под пули могли попасть люди.

Андрей рассказал также, что именно он вызвал полицию, а в администрации аэропорта якобы хотели замять это дело — службы безопасности не могут найти стрелка на записи камер наблюдения.

Таксист не понимает, зачем было убивать животное. Говорит, что знал эту собаку, всего их рядом с аэропортом было четыре, одну из них — с больными ногами — он и его коллеги периодически подкармливали.

«Я сказал, что так не оставлю. За собаку я дойду до прокуратуры и до ФСБ», — заявил Андрей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве полицейский застрелил собаку, с которой пытался пройти в метро бездомный.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.80
-0.15 68.29
-0.40
Как выбрать имя ребенку по знаку зодиака, чтобы раскрыть его потенциал

Последние новости

17:45
«Обтянутый шарик»: жена Джигана нашла костюм, способный скрыть беременность
17:42
Скончался проитерей Всеволод Чаплин
17:35
Очевидец сообщил о похищении окровавленного тела мужчины в Петербурге
17:28
Почти две тысячи порций «блокадного хлеба» выпекли в Хабаровске в рамках акции
17:12
«Вспоминать страшно»: пострадавшая в ДТП с маршруткой под Петербургом о гибели пассажирки
16:57
Бездомную собаку застрелили на территории аэропорта «Пулково»

Сейчас читают

Как выбрать имя ребенку по знаку зодиака, чтобы раскрыть его потенциал
Исследователь тайны перевала Дятлова рассказал, почему погибли туристы
Цымбалюк-Романовская раскрыла правду об отношениях с Прохором Шаляпиным

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]