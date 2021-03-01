Как выбрать имя ребенку по знаку зодиака, чтобы раскрыть его потенциал

Астрологи рассказали, как подобрать ребенку имя, исходя из знака зодиака. Магия правильно подобранного имени может усилить положительные стороны характера и сделать судьбу проще и успешнее, сообщает издание «Лиза».

Овны

Мальчики-Овны с рождения проявляют лидерские качества. Подрастая, они становятся успешны в любых видах соревнований, поскольку всегда стремятся к победе. Им подойдут имена Арсений, Руслан, Георгий и Валерий.

Девочки-Овны общительны и эмоциональны. Экспрессивный характер гармонизирует с именами Алиса, Злата, Кира, Варвара.

Тельцы

Мальчики этого знака обладают мягким, но упрямым характером. В детстве их часто называют «домашними» детьми, но несмотря на внешнюю бесконфликтность, они умеют настоять на своем. Подойдут имена Артем, Егор, Тарас, Петр.

Девочки-Тельцы рано становятся самостоятельными — во многом из-за присущего знаку упрямства и упорности. Они чаще всего достигают желаемого результата: усидчивость позволяет им раз за разом оттачивать мастерство. Стоит выбрать имя Оксана, Виктория, Тамара, Дарья.

Близнецы

Мальчики беспокойны и подвижны, но не могут сами направить энергию в плодотворное русло. Подумайте об именах Анатолий, Глеб, Елисей, Константин.

Девочки непоседливы и любопытны: поэтому часто бывают не в меру болтливы и не очень тактичны. Сгладить углы может одно из этих имен: Валерия, Елизавета, Кристина, Евгения.

Раки

Мальчики-Раки обычно вырастают творческими людьми, но часто испытывают проблемы с социализацией: они часто бывают застенчивы и обитают в собственном мире. Подойдут имена Илья, Максим, Григорий, Станислав.

Девочки знака ранимы и романтичны. К сожалению, из-за этих качеств они склонны к унынию. Добиться гармонии помогут имена Елена, Диана, София, Яна.

Львы

Мальчики знака харизматичны, но властолюбивы — они стремятся повелевать всеми, кто есть рядом. Подчеркнуть силу характера могут имена Артур, Даниил, Кирилл, Лев.

Девочки любят внимание и восхищение. Как правило, и то и другое оказывается оправдано — маленькие Львицы обаятельны и талантливы. Потенциал раскроют имена Агата, Илона, Роза, Юлиана.

Девы

Девы-мальчики рассудительны и наблюдательны, но, как правило, достаточно малоэмоциональны. Из-за этого во взрослой жизни у них периодически случаются конфликты со вторыми половинами. Решить проблему помогут имена Денис, Игнат, Никита, Тимофей.

Девы-девочки практичны, сообразительны и молчаливы. Однако они принимают близко к сердцу свои неудачи и любую критику. Добавить уверенности в себе могут имена Анастасия, Ксения, Ирина, Татьяна.

Весы

Мальчики знака крайне вежливы в общении и миролюбивы. Однако часто бывают капризны и переменчивы в настроении. Уменьшить перепады способны имена Альберт, Евгений, Олег, Павел.

Девочки дипломатичны и очень спокойны — но только в том случае, если уделять им повышенное внимание. Справиться с особенностями характера помогу имена Алена, Вероника, Мира, Полина.

Скорпионы

Скорпионы-мальчики обладают смелым и воинственным нравом. Опасность они часто либо не признают, либо преуменьшают. Уберегут от безрассудства имена Василий, Сергей, Родион, Юрий.

Энергичным и своевольным девочкам знака сложно контролировать свои эмоции — они часто поступают импульсивно. Уменьшить эмоциональный накал могут имена Александра, Екатерина, Жанна, Людмила.

Стрельцы

Мальчики этого знака общительны и крайне любопытны. Именно любопытство и представляет для них опасность — в погоне за ответом они способны на серьезный, часто неоправданный риск. Чтобы смирить жажду новых знаний, выбирайте между именами Адам, Борис, Владислав, Роман.

Девочки-Стрельцы непоседливы, в компании обычно оказываются главными затейницами. При этом вовремя остановиться и успокоиться им бывает сложно. Подойдут имена Василина, Татьяна, Маргарита, Марина.

Козероги

Мальчики-Козероги сдержаны в проявлении собственных чувств, но невероятно проницательны, когда речь идет о чувствах других. Из-за этого они часто ощущают себя в тупике, не зная, как стоит проявлять свое сопереживание. Более открытыми эмоционально их сделают имена Артем, Григорий, Игорь, Ростислав.

Девочки-Козероги внимательны и наблюдательны. Они легко концентрируются на своем занятии, но испытывают сложности, когда речь идет о выражении чувств. Подойдут имена Вера, Инна, Наталья, Каролина.

Водолеи

Мальчики знака чаще всего обладают оригинальным взглядом на вещи — иногда настолько, что найти общий язык с окружающими становится непросто. Уменьшит степень креативности подхода к жизни им помогут имена Виталий, Всеволод, Герман, Леонид.

Девочки-Водолеи обладают обостренным чувством справедливости. Они стремятся к максимальной независимости, что часто становится поводом для ссор с окружающими. Подойдут имена Алина, Виолетта, Нонна, Ульяна.

Рыбы

Рыбы-мальчики эмоциональны, чувствительны и ранимы. Они тонко чувствую красоту, способны на переживания. Подойдут имена Антон, Вадим, Вениамин, Филипп.

Девочки знака не терпят конфликтов — им важно, чтобы рядом с ними все дружили со всеми. Стремясь добиться нужной атмосферы, они порой забывают о личных границах. Подойдут имена Венера, Ева, Мария, Рената.